Все дело в рецепторах

Каждый вкус особым образом влияет на организм. Если такого вкуса слишком много или мало, организм теряет равновесие. Важно, чтобы вкус был сбалансирован, а у человека отсутствовала пищевая зависимость.

Нутрициолог Светлана Перес указала, что вкусовые предпочтения у человека появляются с самых малых лет.

"Они формируются ещё внутриутробно, затем через молоко матери, а уже далее постепенно расширяется рацион", – указала специалист.

Сладкий вкус находится в сахаре, углеводах, жирах и маслах. В избытке такой вкус формирует "закупорку" в организме. Сладкое – не только сахар, но и многоатомные спирты, фруктоза и лактоза. Если вы постоянно желаете съесть что-то сладкое, вероятно, у вас хронический стресс – либо подсознательное стремление снять усталость за счет шоколада.

"В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А еще шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но ещё и при остром дефиците магния, хрома, фосфора", – отмечает специалист.

А недавно мы рассказывали, как побороть тягу к сладкому.