Почему нас тянет к сладкому

Почему нас тянет к сладкому
Reinhold Tscherwitschke / CHROMO/www.globallookpress.com
Все дело в рецепторах

Каждый вкус особым образом влияет на организм. Если такого вкуса слишком много или мало, организм теряет равновесие. Важно, чтобы вкус был сбалансирован, а у человека отсутствовала пищевая зависимость.

Нутрициолог Светлана Перес указала, что вкусовые предпочтения у человека появляются с самых малых лет.

"Они формируются ещё внутриутробно, затем через молоко матери, а уже далее постепенно расширяется рацион", – указала специалист.

Сладкий вкус находится в сахаре, углеводах, жирах и маслах. В избытке такой вкус формирует "закупорку" в организме. Сладкое – не только сахар, но и многоатомные спирты, фруктоза и лактоза. Если вы постоянно желаете съесть что-то сладкое, вероятно, у вас хронический стресс – либо подсознательное стремление снять усталость за счет шоколада.

"В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А еще шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но ещё и при остром дефиците магния, хрома, фосфора", – отмечает специалист.

А недавно мы рассказывали, как побороть тягу к сладкому.

Источник: Чемпионат.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Центробанк готовит россиянам новые неприятности

Самое плохое еще не позади

В один шаг: Кремль прорвал "газовую блокаду" и поставил Европу на колени

Брюссель просит пощады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей