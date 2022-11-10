Названо лучшее средство для похудения и иммунитета

Названо лучшее средство для похудения и иммунитета
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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В таком продукте масса витаминов

Лук-порей незаслуженно игнорируют, хотя он обладает практически феноменальными свойствами, рассказала врач-эндокринолог Эльвина Бинатова. Верхних стеблях у него – витамины A, В1, В2, В5, В6, В7, В9, а также С, E, К, Н, РР. 

"Также в состав лука-порея входят следующие макроэлементы – калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, а также микроэлементы – железо, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, этот овощ содержит моно– и дисахариды, ненасыщенные жирные кислоты, эфирные масла и фитонциды – вещества, обладающие антибактериальным действием", — рассказала врач.

Лук-порей – практически первое средство, рекомендуемое диетологами для похудения. Весьма полезен для организма, так как стимулирует обменные процессы, обеспечивая правильную свертываемость крови и повышая уровень гемоглобина.

Однако такой овощ необходимо употреблять в умеренных количествах – переедание повышает кислотность желудка.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
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