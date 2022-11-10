Кому категорически нельзя есть селедку

Кому категорически нельзя есть селедку
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Некоторые люди должны быть осторожны при употреблении селедки, поскольку продукт может вызывать обострения некоторых болезней. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Елена Евдокимова в беседе с "Газетой.ру". 

В первую очередь внимательность нужно проявлять тем, кто страдает от гипертонии. Соленая еда может приводить к задержке жидкости, отекам, а это, в свою очередь, способствует повышению АД. 

Люди, которые страдают от почечных болезней, также не должны злоупотреблять селедкой и подобными солеными продуктами. 

"Это дополнительная нагрузка на органы выделения, задержка жидкости в организме, ухудшение отечного синдрома", – предупредила она.

Селедка явлется не самым полезным продуктом для женщин, которые находятся в положении или кормят ребенка грудью. Нежелательно есть ее и в период обострений болезней ЖКТ. 

Детям до трех лет употребление продукта строго запрещено, а после разрешено давать маленькими порциями не более 1-2 раз в неделю.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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