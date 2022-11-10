Раскрыта смертельная опасность красного мяса

Лучше всего о такой еде забыть

Для сохранения здоровья сердца необходимо исключить из рациона вредную еду, указал врач-кардиолог Денис Соколов. Специалист рекомендует, прежде всего, исключить из рациона красное мясо ввиду наличия в последнем насыщенных жиров – они сильно вредят работе сердечно-сосудистой системы.

Лучше всего отдавать предпочтение диетическому мясу, авокадо, орехам и рыбе. Исключите выпечку, жирную еду и сыр, квашеные и маринованные овощи с консервами.

Если же у вас имеются сердечные заболевания, откажитесь от соли и сделайте упор на отварную рыбу и такое же мясо.

"А пациентам с более выраженной степенью недостаточности запрещается также жареная, горячая и холодная пища. Есть нужно минимум шесть раз в день маленькими порциями. Употребление хлеба стоит уменьшить до 150 г в сутки, а супа – до 200 г", – указал медик.