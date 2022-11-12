Цирроз печени и гастрит: что грозит любителям пива

Цирроз печени и гастрит: что грозит любителям пива
Thomas Frey/www.globallookpress.com
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Сердечная недостаточность с нарушением углеводного обмена – одна из самых малых проблем, провоцирующих ежедневное употребление пива. Излюбленный многими напиток чрезвычайно вредит здоровью, хотя и не так, как крепкий алкоголь.

Пивные напитки по своему воздействию сродни наркотическим – у каждого может сформироваться от них зависимость. Нужно знать последствия частого употребления. В больших количествах пиво "дарит" не только проблемы сердцу и сосудам, но формирует лишний холестерин.

"В ситуации регулярного, даже в малых дозах, поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость – аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью", – отмечает медик Вадим Жук.

Хмельной напиток весьма опасен и для печени – опасайтесь цирроза, токсического хронического панкреатита, гастрита и язвенной болезни.

Источник: Кубанские новости ✓ Надежный источник
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