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Телетерапевт Александр Мясников дал ценные советы россиянам, страдающим простатитом. Эксперт напомнил, что от такого недуга не спастись большинству мужчин в возрастной категории от 60 лет.
Первый совет – необходимо постоянно двигаться и заниматься физическими упражнениями, включая силовые. Необходимо худеть, избегать запоров и учиться "правильно ходить по-маленькому".
У лекарственных препаратов от простатитов полно побочных явлений, а сама эффективность кратковременна. Мясников рекомендует практиковать цитокинотерапию – фактически она безвредна и предполагает лечение за счет белков, воспроизводимых организмом самостоятельно в ответ на болезнетворное воздействие.
Ранее Александр Мясников дал ценный совет гипертоникам.
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