Доктор Мясников назвал убойное средство от простатита

Доктор Мясников назвал убойное средство от простатита
uwe umstätter/www.globallookpress.com
Вся жизнь в движении

Телетерапевт Александр Мясников дал ценные советы россиянам, страдающим простатитом. Эксперт напомнил, что от такого недуга не спастись большинству мужчин в возрастной категории от 60 лет.

Первый совет – необходимо постоянно двигаться и заниматься физическими упражнениями, включая силовые. Необходимо худеть, избегать запоров и учиться "правильно ходить по-маленькому".

У лекарственных препаратов от простатитов полно побочных явлений, а сама эффективность кратковременна. Мясников рекомендует практиковать цитокинотерапию – фактически она безвредна и предполагает лечение за счет белков, воспроизводимых организмом самостоятельно в ответ на болезнетворное воздействие. 

Ранее Александр Мясников дал ценный совет гипертоникам.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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