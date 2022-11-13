Повод для беспокойства есть

Бывает такое, что организм у нас просит соленого. Почему так происходит, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

Часто человека тянет и на сладкое – если не чаще. В таком случае говорят о дефиците определенных витаминов. А если вдруг захотелось соленого, нужно проверить себя: достаточно ли жидкости за день вы потребляете?

Чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно, человек должен пить определенное количество жидкости. Обычно говорят про расчет 30 мл на килограмм веса. В случае, если воды поступает меньше, могут начаться проблемы", – поясняет специалист.

В определенной ситуации можно считать, что организм способен к саморегуляции и шлет вам сигналы в виде "хотелок". Однако помните, что переизбыток соленой пищи ничем хорошим не заканчивается.