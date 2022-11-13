Достаточно просто контролировать себя

Каждый хочет быть стройным и не думать о диете. Мы придумываем для себя тысячи отговорок, чтобы вернуться к холодильнику и к любимым булочкам. Нутрициолог Диана Егорушкова назвала простые уловки, которые позволят нам навсегда забыть о подсчете калорий и дадут возможность оставаться стройными и красивыми.

Эксперт сразу предупредила: с сидячим образом жизни все бесполезно. Организму нужно движение и спорт. Но и считать калории не придется, если вы будете следовать "принципу тарелки", разработанному экспертами по питанию Гарвардской школы здравоохранения.

Во-первых, половину тарелки должны занимать овощи, фрукты и зелень. Лучше всего наполнить ее самым разным и ярким – не только помидорами и огурцами, но и перцем, кабачком, баклажанами и укропом.

Не бойтесь углеводов – это гречневая крупа, бурый и коричневый рис, цельнозерновой хлеб, овсянка. Такие продукты насыщают организм. Ну а для белка достаточно рыбы и курицы.

Помните про воду – ее должно быть много. Норма для взрослого – 30 миллилитров на килограмм вашей массы.