Кому категорически нельзя есть творог

Кому категорически нельзя есть творог
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Продукт может нанести вред при неправильном употреблении

Творог является универсальным молочным продуктом, из которого организм может получить необходимый белок. Однако, по словам нутрициолога Анны Макаровой, употреблять его следует не всем. Об этом она рассказала в интервью АиФ. 

Эксперт отметила, что очень осторожными в употреблении творога нужно быть людям с высокой чувствительностью к лактозе. Они могут испытывать трудности, если съедят слишком большую порцию. Полностью отказаться от него следует тем, у кого имеется аллергия на молочные продукты. 

Внимательными нужно быть и тем, кто страдает от сахарного диабета второго типа – они должны следить за гликемическим индексом блюда. Существует также ограничение для людей с болезнями почек, но оно больше касается общего количества употребляемого белка в день. 

По словам Макровой, при выборе творога нужно обращать внимание на его жирность и повышенное содержание соли – обычно это указывают на этикетке. Лучше всего брать продукт, у которого 2-5% жира, поскольку тогда обеспечивается компромисс между нутритивной ценностью, калорийностью и вкусом. Безопаснее всего есть творог один раз в день. 

Источник: Аргументы и Факты
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