Как сохранить здоровье после 40 лет: рассказал доктор Мясников

Без движения жизни нет

Телетерапевт Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от инсульта и предотвратить его развитие.

Логично, что нужно исключить факторы риска: гипертония, повышенный холестерин и глюкоза, курение, малоподвижность и лишняя масса.

Прежде всего, нужно следить за уровнем артериального давления. Измерять его лучше современным аппаратом, который позволяет фиксировать показания и выдавать средний уровень.

Обязательно нужно исключить такую вредную привычку, как курение. Зависимость от никотина сродни хронической болезни, в которой существуют рецидивы. Сведите к минимуму соль, которая напрямую повышает давление.

Портрет человека, которому практически стопроцентно гарантирован инсульт: мужчина примерно 50-летнего возраста, курящий, с большим животом и не способный пройти без одышки и пары десятков шагов.

"Помните, как у Булгакова? "Кирпич на голову ни с того ни с сего никогда не падает". Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники, минимум, за 10-15 лет до того. Минимум! Но вы продолжали есть пельмени, наворачивали пирожные, курили, сидели на попе ровно на диване, не двигались! Вы думаете, охота просыпаться в 6 утра делать берпи или лезть на ветку? Подтягиваться, бегать? Потому что мужчина должен один раз в день крепко вспотеть! Обязан! Если мужчина раз в день не вспотел, то его здоровье под угрозой", – считает Мясников.