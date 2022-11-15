Эндокринолог раскрыла россиянам секрет долголетия

Эндокринолог раскрыла россиянам секрет долголетия
Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Особых усилий не потребуется

Даже минимальная физическая активность влияет на организм, указала главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.

По словам специалиста, физическая активность поддерживает в тонусе сердечно-сосудистую систему, а для поддержания уровня основного обмена и здоровья костной ткани нужно всего лишь 500 шагов в день быстрой ходьбы – у вас это займет порядка 5-6 минут

"Уже это влияет на прогноз, также пять-шесть минут быстрой ходьбы в день увеличивают ожидаемую продолжительность жизни до четырех лет. Каждые тридцать минут при сидячей работе нужно пройтись куда-то, поприседать. Минимум физической активности для всех – это 150 минут в неделю умеренной активности – быстрая ходьба, легкий бег, плавание, танцы", – указала специалист.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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