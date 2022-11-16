Английский диетолог сделала любопытное открытие

Как известно, зимний период традиционно становится временем, когда на боках появляются лишние складки, а на весах заметно меняются показатели. Однако такого сезонного повышения жировой массы можно избежать, добавив в рацион один продукт.



По крайней мере, к такому выводу пришла опытный английский диетолог Алекса Руани. Врач утверждает, что сохранить стройную фигуру в зимний период помогут орешки, которые очень богаты полезными жирами и клетчаткой. По наблюдениям диетолога, именно клетчатка позволяет продлить чувство сытости и спасает людей от переедания.

Кроме того, высокое содержание клетчатки есть в овощах и фруктах, которые также можно добавить в рацион. Клетчатка помогает правильному пищеварению и в целом необходима организму для нормальной жизнедеятельности.

В целом для того чтобы оградить себя от набора лишнего веса зимой, нужно сохранять активность и следить за ежедневным рационом.