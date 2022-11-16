Диетолог дала полезный совет по употреблению холодца в Новогоднюю ночь

Диетолог дала полезный совет по употреблению холодца в Новогоднюю ночь
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Угощением лучше не злоупотреблять

Врач-диетолог Елена Соломатина утверждает, что холодец является чуть ли не самым полезным блюдом на традиционном новогоднем столе. Однако им, как и прочими угощениями, злоупотреблять не стоит, передает News.ru. 

Эксперт отметила, что блюдо содержит массу полезных веществ. Единственной его проблемой является наличие насыщенных жиров, которые могут нанести вред организму. Она утверждает, что холодец нужно есть умеренно, и в целом не переедать.

Диетолог посоветовала перед Новым годом подготовится – примерно спланировать, что и в каких объемах можно съесть без вреда для фигуры и здоровья. Считается, что человек должен употребить в день около 2 тыс ккал – под эти значения и нужно подогнать новогодний рацион.

"Всего нужно по чуть-чуть. Если хочется съесть больше холодца, тогда придется от чего-то отказаться, например, от салата, десерта, бутерброда с красной икрой", – пояснила специалист.

Лучше всего, указала она, разобраться со своими пищевыми потребностями до праздников, чтобы избежать дискомфорта в дальнешем. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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