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Инсульт – явление вовсе не неожиданное, а являющееся следствием яркой симптоматики, на которую необходимо обращать пристальное внимание. Об этом рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский.
Главный предвестник инсульта – ишемическая атака, которая выражается в сильной головной боли, головокружении, тошноте и рвоте. Еще один признак развития – резкое повышение артериального давления.
Лучшая профилактика инсульта – лечение гипертонии и своевременное выявление ишемической атаки. Обратитсь в случае выявления проблем к неврологу и следите за уровнем холестерина. Учитывайте множество моментов: следите за тем, чем питаетесь, ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом."Очень важно проводить исследования артериального давления, чтобы отследить суточные колебания. Таким образом можно на начальных стадиях выявить предрасположенность к инсультам", – подытожил специалист.
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