Кардиолог рассказал о первых признаках инсульта

Кардиолог рассказал о первых признаках инсульта
Nikolay Titov/www.globallookpress.com
Чтобы избежать "тревожных звоночков", следите за холестерином и занимайтесь спортом

Инсульт – явление вовсе не неожиданное, а являющееся следствием яркой симптоматики, на которую необходимо обращать пристальное внимание. Об этом рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Главный предвестник инсульта – ишемическая атака, которая выражается в сильной головной боли, головокружении, тошноте и рвоте. Еще один признак развития – резкое повышение артериального давления.

Лучшая профилактика инсульта – лечение гипертонии и своевременное выявление ишемической атаки. Обратитсь в случае выявления проблем к неврологу и следите за уровнем холестерина. Учитывайте множество моментов: следите за тем, чем питаетесь, ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом.

"Очень важно проводить исследования артериального давления, чтобы отследить суточные колебания. Таким образом можно на начальных стадиях выявить предрасположенность к инсультам", – подытожил специалист.

А недавно кардиолог рассказывал, как предотвратить болезни сердца.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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