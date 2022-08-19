Алкоголь и газировка - еще не самое вредное

Диетолог Пиппа Кэмпбелл назвала главные ошибки, которые допускает практически каждый человек во время отпуска.

Медик указала, что туристы злоупотребляют газировкой – а ведь именно они зачастую вызывают вздутие при попадании газов в пищеварительный тракт. Спиртное вызывает в кишечнике не меньшие проблемы из-за глютена и дрожжей, провоцируя развитие дисбактериоза. Ну а если употреблять спиртное натощак, воспалится весь пищевод.

Не следует увлекаться закусками из-за высокого содержания соли, которая вызывает обезвоживание организма. Вместо них ешьте фрукты и овощи.

И последнее – никогда не переедайте. Не ешьте больше целой порции в одной тарелке и тщательно разжевывайте пищу.

А не так давно мы рассказывали, какие продукты нельзя сочетать с кофе.