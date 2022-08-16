Какие продукты нельзя сочетать с кофе: рассказала диетолог

Какие продукты нельзя сочетать с кофе: рассказала диетолог
FranÂois Brey / GODONG/www.globallookpress.com
Забудьте о выпечке с маргарином

Кофе явно не стоит сочетать с сахаром, сливками и сладкой выпечкой, рассказала врач-диетолог Анна Алехина. Медик уточнила, что сахар со сливками не только добавляют калорийности напитку, но и провоцируют сердечно-сосудистые заболевания.

Если вы страдаете подобными болячками, вам нужно отказаться от нефильтрованного кофе и сладкой выпечки на основе маргарина.

"Это дополнительный фактор риска для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, а также с метаболическим синдромом – с артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом и ожирением", – указала специалист.

После кофе нельзя употреблять энергетики в течение четырех-шести часов из-за кофеина. В противном случае появляется бессонница, наблюдаются скачки артериального давления.


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Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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