Как отсрочить наступление деменции к старости: главные правила

Как отсрочить наступление деменции к старости: главные правила
Andrey Nechaev/www.globallookpress.com
Не бросайте лечение простудных заболеваний на половине пути и всегда тренируйте ум

Даже бессимптомные сердечные патологии сердца повышают риск развития сосудистой деменции. Неврологи указали, что для того, чтобы отсрочить это старческое слабоумие, нужно регулярно проходить определенные обследования.

Этот коварный процесс зачастую обеспечивает структурное изменение в левом предсердии, которое увеличивает риск развития деменции даже у пациентов без нарушения каких-либо функций. Туда поступает кровь из легких, которая затем проталкивается в левый желудочек, разнося по артериям кислород по всему телу.

Нарушение ритма сокращений провоцирует мерцательную аритмию, что и приводит к  сердечной недостаточности, инфаркту или инсульту (имеющим почти прямую связь с сосудистой деменцией). Отростки нервных клеток образуют слишком мало связей из-за дефицита питания, и нервная сеть становится тоньше – а вся информация, соответственно, передается медленно.

Чтобы распознать такие недуги, проходите ежегодную диспансеризацию. И, конечно, боритесь не с последствиями, а с причиной: нужно как следует работать над улучшением кровоснабжения головного мозга. Двигайтесь много и часто, не скупайтесь на физические нагрузки и основательно лечите все простудные заболевания.

Помогает и когнитивный тренинг – изучение языков и написание стихов. Важна и правильная диета.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Холодно, голодно и страшно": эксперт предрек народные восстания против русофобских властей Европы

Простые люди не могут вечно терпеть лишения

Грозит ли Германии катастрофа зимой из-за дефицита газа

Страна столкнулась с серьезными испытаниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей