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Картофель обладает множеством микроэлементов, которые полезны для организма человека. Однако некоторые способы приготовления сводят весь благоприятный эффект к минимуму. Эксперты рассказали, как правильно готовить корнеплод, чтобы он остался вкусным и полным витаминами.
По словам специалистов, самый здоровый способ приготовления картофеля – запекать вместе с кожурой. В ней содержится клетчатка, калий, способный заполнить дневную норму, а также витамин C. Картошка среднего размера содержит около 110 ккал, что делает ее довольно диетичной.
Исследователи утверждают, что в картофеле содержится меньше энергии, чем в макаронах или рисе, из-за чего он является отличным компонентом здоровой диеты.
Важно быть осторожным в вопросе наполнения запеченого картофеля. Некоторые начинки могут делать блюдо вредным для организма, поскольку в них мало питательной ценности и много лишних калорий. Лучше всего подойдут фасоль, овощи или тертый сыр в небольшом количестве.
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