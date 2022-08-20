Врач раскрыла влияние яблок на красоту

Врач раскрыла влияние яблок на красоту
Фото: Natalie Grainger/unsplash.com
Фрукты обладают благотворным влиянием на весь организм

Врач Александра Пурига уверяет, что яблоки помогают продлить молодость и сохранить красоту благодаря содержащимся в них полезных веществах. В беседе с "Лентой.ру" она рассказала, сколько их нужно есть, чтобы получить всю необходимую пользу. 

Специалист рассказала, что основными полезными веществами фруктов являются витамины B,C, E, калий, кальций, магний, йод, марганец и клетчатка. Регулярное поедание яблок обязательно благоприятно скажется на работе ЖКТ, внешнем виде человека, а также внутреннем состоянии органов. 

По ее словам, в день нужно съедать порядка двух-трех плодов, чтобы получать все необходимые организму вещества. Диетологи советуют в день употреблять около 30 гр клетчатки, а в среднем яблоке ее примерно 4 гр. Это также позволит надольше оставаться сытым, не переедать, сохранять стройность фигуры. 

Пурига отметила, что нередко причиной старения организма является стресс – в ходе него выделяются вещества, которые негативно сказываются на состоянии всего тела. Яблоки же обладают специальными актиоксидантами, которые могут компенсировать последствия стресса. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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