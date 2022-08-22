Почему никогда нельзя "заедать" стресс

Почему никогда нельзя "заедать" стресс
Lino Mirgeler/www.globallookpress.com
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Еда - явно не лекарство

Доктор биологических наук, вирусолог и микробиолог Оксана Гизингер рассказала, по какой причине во время стресса многие пытаются "заесть" свой негатив вредной пищей и какими последствиями это чревато.

Медик рассказала, что нервная система "сообщает" надпочечникам во время стресса о том, что необходимо вырабатывать адреналин. Человек уже в возбужденном состоянии находится в режиме "бей или беги".

С проблемой можно справиться, либо же откладывать ее решение – иными словами, стресс может сохраняться. И тогда надпочечники вырабатывают кортизол, который, в отличие от адреналина, усиливает аппетит, чтобы у организма был некий "запас" на лучшие времена.

 "Это вызывает постоянное "заедание" стресса. Выделение кортизола при постоянном стрессе – это биологическая причина переедания. "Пожалеть" себя с помощью еды – это действительно распространенная ситуация. В результате вес увеличивается, а настроение всё равно портится", – указывает эксперт.

Для здорогового пищевого поведения проблему, прежде всего, необходимо признать, чтобы ситуация не дошла до больницы. Набираете вес при сохранении тревоги и раздражительности, подавленности на постоянной основе – обратитесь к врачу. Лишь он оценит состояние организма и сделает вывод в ходе вашего обследования.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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