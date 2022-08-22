В некоторых случаях такие препараты могут вызвать даже летальный исход

Частое использование капель в нос может вызвать зависимость, уверена отоларинголог Яна Новикова. Специалист назвала опасные последствия от подобных лекарств, к которым, несомненно, относятся и сосудосуживающие капли.

Медик указала, что капли, облегчающие дыхание в носоглотке, не имеют никакого лечебного эффекта – лишь на какой-то период времени способны снимать симптоматику. Через некоторое время вы ощутите, что сосуды носа самостоятельно не могут сокращаться и находятся в расширенном состоянии. Слизистая отекает, носовое дыхание нарушается, и организм страдает от недостатка кислорода.

Применение капель формирует и психологическую зависимость – привыкание формируется уже через две недели. Человеку кажется, что без капель нормально не поспать, и потому он постоянно увеличивает дозу.

Передозировка сосудосуживающими каплями приводит к отравлению, которые, как правило, сопровождаются головокружениями, спазмами в животе и рвотными рефлексами. В особо тяжелых случаях вероятна даже кома с летальным исходом. В особой группе риска находятся дети. Поэтому родителям необходимо с особой внимательностью читать инструкцию, чтобы знать предельно допустимую норму лекарственного препарата.