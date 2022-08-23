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Курение, спиртное, кофе и вредная пища с недосыпом убивают наше сердце, указал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.
По словам специлиста, во время курения у человека меняется сердечный ритм, происходит сужение сосудов – быстрее развивается атеросклероз. Сердце банально изнашивается.
А избыточная масса тела из-за вредной пищи поражает сердце, развивая его жировую дистрофию, и приводит к сердечной недостаточности. Сердце замещается жировой тканью – оно сокращается все хуже и хуже. Увеличивается в размере печень, появляются отеки на ногах.
Кофе же провоцирует аритмию и развивает сердечную недостаточность – как и недосып. Ложиться спать нужно в одно и то же время, а на сон должно уходить порядка восьми часов.
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