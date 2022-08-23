Как вылечить желудок от гастрита

Как вылечить желудок от гастрита
CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Замалчивать проблему перед собой - последнее средство

Многие не понаслышке знают, что из себя представляют боли в желудке. Однако зачастую к такой беде относятся с крайней халатностью, не понимая впоследствии, что делать с нестерпимой болью. 

Успокаивать себя тем, что гастрит, мол, дело житейское – самый безнадежный и опасный подход из всех, которые можно себе только представить. И зачастую человек сам является виновником болей и дискомфорта в животе.

Как указала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева, состояние желудка определяется тем, что он переваривает – а также образ жизни человека. Наиболее уязвимые группы людей – беременные женщины, пожилые, маленькие дети, а также те, кто страдает хроническими болячками.

Чтобы обезопасить желудок от токсинов, необходимо с крайне аккуратностью относиться к чистоте – мыть как руки, и так и сами продукты. Перед употреблением, конечно же, обрабатывать.

На слизистую негативнее всего влияет жирная, жареная и острая еда, а также газировка с орехами. 

Тщательно пережевывайте пищу, не проглатывайте большие куски, чтобы не увеличить газообразование. Не переполняйте желудок и не оставляйте его надолго пустым. Проголодались – ешьте, а не терпите. Питайтесь овощами, кисломолочной едой и рыбой.

А недавно мы рассказывали, чем вызвана тошнота по утрам.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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