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Шашлык может оказаться не таким вредным для организма, каким обычно представляется диетологами. В небольших количествах блюдо может принести больше пользы, чем вреда, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с "Лентой.ру".
Он отметила, что шашлык содержит аминокислоты, белок и железо. Также в таком мясе много витаминов группы В, которые гармонизируют нервную систему.
Самым вредным в блюде является слишком пережаренные участки, с румяной корочкой, поскольку в них сосредоточена масса вредных канцерогенов. Мясо не надо готовить на огне слишком долго, поскольку тогда в нем останется меньше полезных веществ.
По словам специалиста, если съесть слишком много шашлыка, то он с трудом будет перевариваться в желудке. Лучшая доза – не больше собственной ладони. Дополнить его можно продуктами, которые способствуют нормальному пищеварению: это зелень и овощи. Картофель и другие крахмальные продукты с блюдом лучше не употреблять, как и алкоголь.
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