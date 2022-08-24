Самое главное правило - не переедать

Шашлык может оказаться не таким вредным для организма, каким обычно представляется диетологами. В небольших количествах блюдо может принести больше пользы, чем вреда, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с "Лентой.ру".

Он отметила, что шашлык содержит аминокислоты, белок и железо. Также в таком мясе много витаминов группы В, которые гармонизируют нервную систему.

Самым вредным в блюде является слишком пережаренные участки, с румяной корочкой, поскольку в них сосредоточена масса вредных канцерогенов. Мясо не надо готовить на огне слишком долго, поскольку тогда в нем останется меньше полезных веществ.

По словам специалиста, если съесть слишком много шашлыка, то он с трудом будет перевариваться в желудке. Лучшая доза – не больше собственной ладони. Дополнить его можно продуктами, которые способствуют нормальному пищеварению: это зелень и овощи. Картофель и другие крахмальные продукты с блюдом лучше не употреблять, как и алкоголь.