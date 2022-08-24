Шашлык может быть полезен для здоровья: названо условие

Шашлык может быть полезен для здоровья: названо условие
Фото: Markus Winkler/unsplash.com
Самое главное правило - не переедать

Шашлык может оказаться не таким вредным для организма, каким обычно представляется диетологами. В небольших количествах блюдо может принести больше пользы, чем вреда, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с "Лентой.ру". 

Он отметила, что шашлык содержит аминокислоты, белок и железо. Также в таком мясе много витаминов группы В, которые гармонизируют нервную систему.

Самым вредным в блюде является слишком пережаренные участки, с румяной корочкой, поскольку в них сосредоточена масса вредных канцерогенов. Мясо не надо готовить на огне слишком долго, поскольку тогда в нем останется меньше полезных веществ.

По словам специалиста, если съесть слишком много шашлыка, то он с трудом будет перевариваться в желудке. Лучшая доза – не больше собственной ладони. Дополнить его можно продуктами, которые способствуют нормальному пищеварению: это зелень и овощи. Картофель и другие крахмальные продукты с блюдом лучше не употреблять, как и алкоголь. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Военный историк назвал причину веры "мрущих толпами" бойцов ВСУ в победу

Киевский режим хорошо поработал над населением страны

Прямое попадание: ВСУ нанесли удар по администрации главы ДНР Пушилина

Украинские боевики ведут обстрел центра Донецка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей