Просто так взять и отказаться - крайне губительно

Люди пожилого возраста (особенно те, кто страдает от сердечной недостаточности) могут не так резко отказываться от соленой еды – в противном случае такая резкость может "аукнуться" и привести к тяжелым последствиями, рассказал медик Александр Розанов.

Резкое ограничение в употрелении соли, указал специалист, провоцирует падение уровня натрия в крови. Затем уже не за горами госпитализация, потеря сознания, падения – и внезапный летальный исход.

"Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению провоспалительных цитокинов в крови", – указал специалист.

Таким образом, пожилым гражданам необходимо не просто перестать солить еду – чтобы этот процесс протекал безболезненно, к такому процессу нужно подходить с детства. А в возрасте лучше всего обратиться к врачу.

А вот умеренно сокращать употребление соли в пищу до пяти-шести граммов в день очень даже полезно – так мы уменьшаем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.