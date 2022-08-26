Медики нашли способ снизить риск смерти в пожилом возрасте

Медики нашли способ снизить риск смерти в пожилом возрасте
Фото: unsplash.com
Вероятность внезапной кончины можно уменьшить на 13%

Ежедневная физическая активность помогает пожилым людям снизить риск смерти от сердченых и других болезней. К такому выводу пришли специалисты Национального института рака в своем докладе, опубликованном на портале Medical Xpress.

Они изучили данные более 272,5 тысяч людей от 59 до 80 лет, которые заполнили анкету о своих хобби. Оказалось, что различные комбинации физической активности в течение дня в соответствии с рекомендациями снижают вероятность смерти на 13% вне зависимости от ее причины. 

Если человек превышает суточную норму нагрузки, то вероятность умереть раньше положенного снижалась еще сильней. При последующем увеличении активности эффект падал. У тех людей, кто занимался даже незначительными упражнениями, к примеру, ходьбой, ниже рекомендуемого уровня, риск смерти падал на 5%.

Чаще всего опрошенные заявляли, что занимаются бегом трусцой, плаванием, игрой в теннис и подобными активностями. Американские исследователи заявляют, что активной физнагрузки в день должно быть от 1,25 до 2,5 часов еженедельно, а умеренных занятий – от 2,5 до 5 часов. 

Источник: Medical Xpress
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