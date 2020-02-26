Предотвратить болезни сердца поможет здоровый сон

Страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями в последнее время стало все больше молодых людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, основной причиной большой смертности являются именно инфаркт и инсульт. Как вовремя распознать опасное заболевание, рассказал кардиолог Евгений Осипов.

По его словам, любые перебои в работе сердца – учащение ритма или его замедление – игнорировать ни в коем случае нельзя. Также признаком проблемы часто являются головные боли и неприятные ощущения в груди при ходьбе. Врач предупреждает: дожидаться ухудшения состояния нельзя. Необходимо регулярно ходить к кардиологу, особенно после 35 лет, раз в год делать электрокардиограмму и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Основной причиной болезней сердца является стресс, рассказал в интервью "Российской газете" кандидат медицинских наук Евгений Осипов. По его словам, необходимо избавиться от вредных привычек, больше отдыхать и заниматься спортом.

Ранее врачи рассказали, что ни в коем случае нельзя включать в свой рацион, чтобы избежать инсульта.