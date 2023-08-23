Россиян предупредили о страшном вреде картофеля

Россиян предупредили о страшном вреде картофеля
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Самый популярный продукт провоцирует развитие диабета

Врач-диетолог Марият Мухина поделилась тайной вреда злоупотребления картошки. Доктор медицинских наук рассказала, что последствия от переедания картофеля могут привести к риску возникновения сахарного диабета.

"Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе. Если у глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля – 95, у пюре – 90, а у чипсов – 80. Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет",– отметила Мухина.

Диетолог подчеркнула, что картошка способствует быстрому набору веса. Также Марият Мухина пояснила, что крахмал, который содержится в картофеле нарушает усвоение йода. Такой исход может заметно снизить количество полезных микроэлементов в организме, пишет "Радио 1". Однако, если вводить физические нагрузки в рутину, то можно избежать плачевных ситуаций, отмечает "Общественная служба новостей".

Отметим, что людям с избыточным весом рекомендуют заменять картофель на батат, который менее калорийный и по вкусу мало чем отличается.

Ранее "Утро" писало об усвоении макарон и их правильной для жкт человека замене

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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