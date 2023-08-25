От таких стоматологов нужно срочно бежать: названы тревожные звоночки на приеме

Придется поискать другую клинику, если вас торопят с решением и уверяют в стопроцентном результате

Стоматолог Диана Левчук рассказала, как определить, все ли правильно делает врач во время приема пациента. Один из тревожных признаков – обещание медика обеспечить стопроцентный результат без всяких рисков.

Еще один факт – добросовестный стоматолог не станет торопить пациента с принятием решения. При лечении необходим фотопротокол – делать снимки при начале лечения, в процессе и после лечения. Такой общепринятый стандарт дает пациенту возможность отстоять права при некачественном оказании услуг. Работает это и в пользу стоматолога.

"При этом план лечения должен быть комплексным и составлен на перспективу, учитывая манипуляции, которые понадобятся вам в дальнейшем", – указала врач.

Левчук указала, что зачастую недобросовестные специалисты в клиниках являются одновременно и "ортопедами, и протезистами, и имплантологами, и хирургами". Стоматология требует учитывать множество нюансов. А потому каждый специалист обладает знаниями и квалификацией в узкой отрасли.