От таких стоматологов нужно срочно бежать: названы тревожные звоночки на приеме

От таких стоматологов нужно срочно бежать: названы тревожные звоночки на приеме
Daniel Reinhardt/www.globallookpress.com
Придется поискать другую клинику, если вас торопят с решением и уверяют в стопроцентном результате

Стоматолог Диана Левчук рассказала, как определить, все ли правильно делает врач во время приема пациента. Один из тревожных признаков – обещание медика обеспечить стопроцентный результат без всяких рисков.

Еще один факт – добросовестный стоматолог не станет торопить пациента с принятием решения. При лечении необходим фотопротокол – делать снимки при начале лечения, в процессе и после лечения. Такой общепринятый стандарт дает пациенту возможность отстоять права при некачественном оказании услуг. Работает это и в пользу стоматолога.

"При этом план лечения должен быть комплексным и составлен на перспективу, учитывая манипуляции, которые понадобятся вам в дальнейшем", – указала врач.

Левчук указала, что зачастую недобросовестные специалисты в клиниках являются одновременно и "ортопедами, и протезистами, и имплантологами, и хирургами". Стоматология требует учитывать множество нюансов. А потому каждый специалист обладает знаниями и квалификацией в узкой отрасли.

Источник: Лайф.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Бог не дает ребеночка родне фашиста: как живет 69-летняя Вайкуле после выкидыша

Такую мать ребенок бы стыдился

"Разводят" миллионы россиян: ЦБ сообщил о всплеске телефонного мошенничества

Преступники продолжают выкачивать деньги из наивных людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей