Россиянам назвали главные признаки нервного истощения

Россиянам назвали главные признаки нервного истощения
IMAGO/Michael Bihlmayer/www.globallookpress.com
Такую проблему точно не получится "переждать"

Раздражительность, нарушения сна, снижение концентрации с вниманием, и даже изменение пищевого поведения говорят о нервном истощении, указывает врач-терапевт Алексей Хухрев.

При нервном истощении, подчеркивает специалист, человек проявляет крайнюю раздражительность. В обычное время он может попросту проигнорировать вдруг проявившиеся факторы. А в состоянии истощения нервной системы из колеи может выбить обычное слово. Человек срывается на слезы, истерику – как правило, хватает и обычного крика.

При нервном истощении человек страдает от недосыпов, а проблемы начинают копиться. Ведь сон не обнуляет накопившийся за день негатив – поэтому стресс начинает усугублять ситуацию.

Игнорировать ситуацию нельзя. Рано или поздно она выйдет на физический уровень – онкология, язвы, инфекции, инфаркты и сахарный диабет, которые в таких случаях являются самыми тяжелыми последствиями.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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