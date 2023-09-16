Россиянам назвали главные признаки нервного истощения

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Раздражительность, нарушения сна, снижение концентрации с вниманием, и даже изменение пищевого поведения говорят о нервном истощении, указывает врач-терапевт Алексей Хухрев.
При нервном истощении, подчеркивает специалист, человек проявляет крайнюю раздражительность. В обычное время он может попросту проигнорировать вдруг проявившиеся факторы. А в состоянии истощения нервной системы из колеи может выбить обычное слово. Человек срывается на слезы, истерику – как правило, хватает и обычного крика.
При нервном истощении человек страдает от недосыпов, а проблемы начинают копиться. Ведь сон не обнуляет накопившийся за день негатив – поэтому стресс начинает усугублять ситуацию.
Игнорировать ситуацию нельзя. Рано или поздно она выйдет на физический уровень – онкология, язвы, инфекции, инфаркты и сахарный диабет, которые в таких случаях являются самыми тяжелыми последствиями.
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