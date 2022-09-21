Не забываем о физических нагрузках

Для того, чтобы поддерживать иммунитет в осеннее время, необходимо уделять внимание приему витаминов с физическими нагрузками. Рекомендуется питаться продуктами зеленого цвета – яблоками, зеленым луком, травами, указала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Вовсе не так обязательно заниматься физическими нагрузками в виде бега, несмотря на то, что бег – лучшая физическая нагрузка для поддержания иммунитета. В особенности для тех, у кого имеются проблемы в малом тазу. Бег способствует улучшению кровообращения в легких, что улучшает доступ кислорода к клеткам – таким образом, у человека укрепляется здоровье.

В осенний сезон необходимо обеспечивать себя витаминами D, B6 и и B12. В особенности это касается тех, кто придерживается монодиеты или употребляет вегетарианскую пищу.

"Витамины В6 и В12 участвуют в кровоснабжении, в выработке иммунитета, поэтому пища должна быть сбалансирована. Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например, фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет – это зеленые яблоки, зеленый лук, травы: петрушка, укроп", – указала специалист.

Ранее диетолог опровергла миф о пользе салатов.