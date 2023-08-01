Как мгновенно усваивать информацию: американские ученые назвали способ

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Ученые из Пенсильванского университета установили, что ген, играющий ключевую роль в регулировании циркадных ритмов, оказывает влияние на формирование памяти.
Циркадные ритмы – колебания интенсивности различных биологических процессов, которые вызваны сменой дня и ночи. Они определяют работу множества процессов в организме человека, оказывая определенное влияние на выработку гормонов, температуру тела, а также деятельность головного мозга.
Американские специалисты решили изучить память подопытных мышей днем и ночью. Оказалось, что у грызунов, выполнявших различные задания в течение дня, формировавшаяся память была значительно долговечнее, в отличие от тех, кото выполнял задание в ночное время суток.
В ходе экспериментов было выяснено, что ген per-1, принимавший участие в регуляции циркадных ритмов, имеет решающее значение для улучшения производительности памяти в дневное время суток.
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