Россиянам пообещали резкий обвал цен на элитный продукт

Вскоре многие смогут отведать деликатес

Икра традиционно считается изысканным продуктом, без которого не должен обходиться праздничный стол. Однако в последнее время цены на красную икру в нашей стране оказались даже выше, чем за границей. И это при том, что в текущем году был очень удачный вылов. Эксперт в этом деле поспешил успокоить россиян и пообещал им существенное падение цен на вожделенный продукт.



Как подсчитали аналитики, примерно за год красная икра существенно взлетела в цене в ряде российских регионов. Так, в Ненецком автономном округе она подорожала на целых 75%, а на Чукотке – почти на 40%. Владелец группы компаний "Русский икорный дом" Александр Новиков прогнозирует, что уже совсем скоро вкусное угощение заметно подешевеет.



Дело в том, что улов в этом году был отличный, а значит компании постараются реализовать все добытые дары моря и должны понизить цену. По оценкам Новикова, стоимость икры упадет уже в августе-сентябре – она должна стать дешевле процентов на 15, передает gazetametro.ru.



Новиков также объяснил, с чем связано резкое подорожание икры. Дело в том, что санкционные ограничения западных стран существенно сказались на рыболовецком промысле. Например, затраты на изготовление новых судов подскочили на 60%. Рыбодобытчики стараются решить эту проблему за счет повышения цен.



К слову, ранее стало известно, что вскоре в нашей стране могут резко подорожать два популярных продукта.

