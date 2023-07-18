Два популярных продукта взлетят в цене: осталось две недели

Тратить придется больше

Падение курса рубля привело не только к подорожанию туров за границу. Дороже будет обходиться и поход в магазин. В СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время два популярных продукта взлетят в цене, и заметят это россияне уже через две недели.

Речь идет о газировках и соках. Рост стоимости безалкогольных напитков связан с тем, что, во-первых, в РФ ввели акциз на сахар. Это и повлияет на ценообразование данных продуктов. Во-вторых, ослабление рубля привело к подорожанию импортного сырья. А ведь, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", именно его используют большинство производителей.

Как пишет телеканал "360", торговые сети уже получили письма, в которых компании, выпускающие соки и газировки, сообщили о повышении цен с 1 августа. На данный момент известно, что PepsiCo планирует увеличить стоимость своей продукции на 19,2—21,3%.

То же самое произойдет и с "Садами Придонья". "Радио 1" сообщает, что компания предупредила партнеров об индексации на 10%. И такое решение она объяснила ростом цен на сырье, материалы, техническое обслуживание оборудования и транспортные услуги.