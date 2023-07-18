Два популярных продукта взлетят в цене: осталось две недели

Два популярных продукта взлетят в цене: осталось две недели
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тратить придется больше

Падение курса рубля привело не только к подорожанию туров за границу. Дороже будет обходиться и поход в магазин. В СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время два популярных продукта взлетят в цене, и заметят это россияне уже через две недели. 

Речь идет о газировках и соках. Рост стоимости безалкогольных напитков связан с тем, что, во-первых, в РФ ввели акциз на сахар. Это и повлияет на ценообразование данных продуктов. Во-вторых, ослабление рубля привело к подорожанию импортного сырья. А ведь, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", именно его используют большинство производителей. 

Как пишет телеканал "360", торговые сети уже получили письма, в которых компании, выпускающие соки и газировки, сообщили о повышении цен с 1 августа. На данный момент известно, что PepsiCo планирует увеличить стоимость своей продукции на 19,2—21,3%. 

То же самое произойдет и с "Садами Придонья". "Радио 1" сообщает, что компания предупредила партнеров об индексации на 10%. И такое решение она объяснила ростом цен на сырье, материалы, техническое обслуживание оборудования и транспортные услуги. 

Источник: "Коммерсантъ" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Скулит от ран": покинувший Россию Нагиев впал в депрессию

Поклонники обеспокоены состоянием актера

Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Пилота спасти не удалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей