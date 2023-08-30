Тревожными новостями поделился губернатор

Сегодня, 30 августа, пугающие известия пришли из Пскова. Сообщается, что ночью был атакован местный аэропорт. Такой тревожной информацией с общественностью поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Сообщается, что крылатые противники напали на аэропорт глубокой ночью. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Представители главного оборонного ведомства нашей страны оперативно отреагировали на вероломное нападение – атаку отражают. По имеющимся данным, к счастью, инцидент обошелся без жертв. Такую информацию передает телеканал "360".



Также на данный момент представители профильных служб уточняют масштабы разрушений, добавляет информационный ресурс "Радио 1". Губернатор области обещал предоставлять все необходимую информацию в оперативном режиме. Ведерников подчеркнул, что находится на рабочем месте и внимательно следит за развитием событий.



Позже появилась информация, что в результате атаки беспилотников на аэропорт города загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.



Под утро стало известно, что объекты воздушного транспорта, которые обеспечивают полеты, работают штатно. Принимаются все необходимые меры для возобновления полетов.



Напомним, от Северной столицы нашей страны, Санкт-Петербурга, Псков отделяет всего 300 км.



К слову, ранее стало известно, кто в Незалежной готов физически разделаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

