"Просим ваших молитв": Макарские вместе с детьми внезапно покинули Россию

"Просим ваших молитв": Макарские вместе с детьми внезапно покинули Россию
Антон и Виктория Макарские. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/Russian Look/www.globallookpress.com
Семейство попросило поклонников о помощи

Воцерковленное семейство Антона Макарского прямо перед началом учебного года приняло неожиданное решение. Супруга актера сообщила об отъезде из России. По словам Виктории, они вместе с детьми собрались в Индонезию и Малайзию, где хотят снять фильм о православных храмах. Для этого семье придется преодолеть 24-часовой перелет. Макарские пообещали поклонникам показать удивительные православные места и рассказать истории людей, которые совершают христианские подвиги. 

Жена Антона опубликовала фотографию, на которой позирует все семейство. Так поклонники смогли разглядеть повзрослевших детей пары – 11-летнюю Марию и восьмилетнего Ивана. Очевидно, наследники знаменитых супругов в школу не пойдут. 

Семейство попросило поклонников о помощи. "Просим ваших молитв, любимые", – написала Виктория перед вылетом. Подписчики Макарской в популярной социальной сети пожелали семье легкого пути и удачи. 

Ранее Макарские рассказали о взрыве в Подмосковье. Актер и певица живут в Сергиевом Посаде – недалеко от места, где случилось ЧП. Подробнее об инциденте писало "Утро.ру", а также приводило слова Виктории о произошедшем.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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