Далеко не все одобрили сомнительные процедуры

Виктория Макарская вызвала восхищения после своего преображения: звезда стала регулярно посещать салоны красоты и следить за своей внешностью. Певица соблюдает строгую диету и постоянно обращается к стилистам.

Не так давно Макарская решилась на омоложение лица с помощью лазера – это дало свои плоды: знаменитость преобразилась, скинув десяток лет. Но и на этом не все: Виктория просыпается на час раньше, делает зарядку и растяжку, а также садится на шпагат. А еще прекратила злоупотреблять любимой вяленой рыбой и стала пить больше воды.

"Еще я сделала совершенно безопасную лазерную подтяжку лица. Никакого восстановительного периода– сразу после процедуры поехала на съемки. Ни боли, ни покраснений" – похвасталась супруга Антона Макарского в своем "Инстаграм".

Помолодевшая Виктория не могла пройти мимо восторженных комментариев интернет-пользователей.

"Супер! Очень изменилась!!! Умничка!!!", "Какая Вы красавица!", "Очень шикарная женщина!!!Можно я Вам в любви признаюсь? Я замужем, ориентация нормальная! Но Вы прекрасная женщина!", "Выглядите очень стильно и гармонично",

– пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Однако другие пользователи отметили, что безопасность лазера для человека не доказана, на что Макарская резко парировала – это его опасность еще следует установить.

Кстати, Виктория однажды пожаловалась на своего мужа, актера Антона Макарского. Мужчина трижды бросал свою супругу и постоянно ограничивает ее в быту, угрожая разводом. Сам артист постоянно таким образом доказывает, кто главный в доме.