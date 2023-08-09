"Тряхануло хорошенько": Макарские рассказали о взрыве в Подмосковье

Вся семья артистов выжила

В подмосковном Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе прогремел взрыв и произошел пожар. Среди пострадавших 37 человек, пять человек находятся в реанимации с ожогами разной степени тяжести. Еще 15 человек получили различные травмы и находятся в больнице. На место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как выяснилось, недалеко от места ЧП живет звездная семья Антон и Виктория Макарские, а также их дети десятилетняя дочь и восьмилетний сын. Певица вышла на связь с поклонниками и в видеообращении сообщила, что взрыв был очень громким.

"Тряхануло, конечно, хорошенько, но все живы-здоровы, слава богу. Берегите, пожалуйста, себя", – сообщила Макарская.

Напомним, Антон Макарский вместе с женой перебрались на пмж в загородный дом в Сергиевом Посаде несколько лет назад. Дети артистов ходят в частную местную школу "Дарование".

Сейчас МЧС после взрыва в Сергиевом посаде продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что российская актриса Евгения Лютая вспомнила о романе с Антоном Макарским. Звезда рассказала, почему их отношения так и не переросли в брак.