Разрушил квартиры на всех пяти этажах: в Канске прогремел мощный взрыв

Разрушил квартиры на всех пяти этажах: в Канске прогремел мощный взрыв
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел в пятиэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Об этом стало известно сегодня, 4 августа.

Согласно приведенным данным, причиной стал взрыв бытового газа. В настоящее время известно о четырех пострадавших, они госпитализированы.

Информация поступила от управления МВД России по Красноярскому краю.

Источник: МВД России по Красноярскому краю ✓ Надежный источник
новости партнеров

Метили сразу по двум странам: названа причина атаки Новороссийска

Достичь цели дронам ВСУ так и не удалось

Вплоть до отмены санкций: США умоляют Путина продлить зерновую сделку

Запад боится голода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей