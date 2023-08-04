Разрушил квартиры на всех пяти этажах: в Канске прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв произошел в пятиэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Об этом стало известно сегодня, 4 августа.
Согласно приведенным данным, причиной стал взрыв бытового газа. В настоящее время известно о четырех пострадавших, они госпитализированы.
Информация поступила от управления МВД России по Красноярскому краю.
Достичь цели дронам ВСУ так и не удалось