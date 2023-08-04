Разрушил квартиры на всех пяти этажах: в Канске прогремел мощный взрыв

Есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел в пятиэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Об этом стало известно сегодня, 4 августа.

Согласно приведенным данным, причиной стал взрыв бытового газа. В настоящее время известно о четырех пострадавших, они госпитализированы.

Информация поступила от управления МВД России по Красноярскому краю.