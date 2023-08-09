В Подмосковье прогремел мощный взрыв: названа причина

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы

Сегодня, 9 августа, тревожные новости пришли из Московского региона. В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, огромный столб дыма возвышается над городом. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось на одном из местных предприятий.



По данным, полученным из источников в экстренных службах, взрыв произошел на оптико-механическом заводе. На данный момент уточняется информация о пострадавших. По некоторым сведениям, как минимум, 15 человек обратились за медицинской помощью после ЧП.



Позже стала известна причина произошедшего. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода случился из-за нарушения технологического процесса. В социальных сетях появилось много видеороликов, на которых виден огромный столб дыма. На месте происшествия работают представители профильных ведомств. В ближайшее время будут установлены все детали резонансного инцидента.

Напомним, ранее мощный взрыв произошел в пятиэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Инцидент случился 4 августа.



