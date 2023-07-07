На заводе под Самарой прогремел взрыв

Уже известно о жертвах трагедии

Сегодня, 7 июля, страшные новости пришли из Самарской области. На крупнейшем заводе "Промсинтез"прогремел мощный взрыв. По имеющейся на данный момент информации, шесть человек погибли, двое получили серьезные травмы. Такими данными с журналистами поделились представители экстренных служб.

