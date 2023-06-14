Стало известно о ранении соратника Кадырова в зоне СВО

Стало известно о ранении соратника Кадырова в зоне СВО
Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сперва утверждалось, что он погиб

Украинские источники заявили, что минувшим днем якобы в зоне СВО погиб российский депутат от республики Чечня Адам Делимханов. Его также называют правой рукой Рамзана Казырова. Сообщалось, что удар нанесли по кортежу, в котором перемещался политик. Однако российская сторона информацию не подтвердила.

Пресс-служба Госдумы РФ подтвердила, что Делимханов пострадал в конфликте, но выжил. Других подробеностей его состояния нет. Инцидент произошел в Запорожской области.

Украинские Telegram-каналы также заявляли, что после артиллерийского удара вместе с Делимхановым погибло еще порядка 200 чеченских бойцов. Подтверждения этой информации нет. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что пытался связаться со своим соратником, но он на связь не выходит.

"Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому месту и позициям был нанесен удар, чтобы я смог найти моего дорогого брата", – написал он.

Также Кадыров пообещал щедрое вознаграждение за любую информацию о Делимханове.

Прошлой весной депутат руководил чеченскими военнослужащими при штурме Мариуполя. Он получил от Владимира Путина звание Героя России. В сентябре Делимханов снова вернулся в зону боевых действий.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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