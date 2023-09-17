Появились кадры с Кадыровым после слухов о коме

Чиновник вышел на связь

В Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось новое видео, на котором глава Чечни гуляет по парку. Ролик был опубликован на фоне слухов о том, что чиновник находится в коме.

Кадыров показал, как совершает прогулку в дождливую погоду, облачившись в спортивный костюм. Судя по всему, видео было снято утром, 17 сентября – согласно данным сервисов прогноза погоды, в это в время в Грозном шел дождь. К комментарии чиновник посоветовал всем прогуляться на свежем воздухе, чтобы лучше отличать правдивую информацию от фейков.

Слухи о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова начала распространять украинская разведка. Они заявили, что якобы глава Чечни страдает от тяжелых недугов, которые дали осложнения. Поэтому было принято решение ввести его в кому для стабилизации здоровья.

После информацию начали распространять анонимные источники, которые заявляли, что Кадыров находится в больнице в Москве. Подтверждения эти сведения не нашли.

Эксперты полагают, что слухами о болезни Рамзана Кадырова украинцы пытаются отвлечь внимание народа от провалов в контрнаступлении.