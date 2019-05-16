"Наконец-то": изувеченная звезда вернется на сцену

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Менеджер певицы МакSим сообщила всем фанатам знаменитости о предстоящем концерте. Уже 25 мая пострадавшая в автомобильной аварии Марина Абросимова споет в Ташкенте.
"Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. До встречи",
– пишет менеджер певицы Маргарита Соколова.
Поклонники обрадовались радостной новости, ведь сообщение о концерте значит, что состояние МакSим улучшается, угрозы для ее жизни больше нет.
Напомним, популярная исполнительница попала в автомобильную аварию по дороге в аэропорт. Девушка стремилась скорее попасть в Москву, чтобы успеть на съемки своего нового клипа. Поклонники певицы были шокированы фотографиями, на которых видно, что тело Абросимовой покрыто синяками.
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