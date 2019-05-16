Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Наконец-то": изувеченная звезда вернется на сцену

Макsим. Фото: пресс-служба
Стала известна дата первого выступления артистки после ДТП

Менеджер певицы МакSим сообщила всем фанатам знаменитости о предстоящем концерте. Уже 25 мая пострадавшая в автомобильной аварии Марина Абросимова споет в Ташкенте.

"Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. До встречи",

– пишет менеджер певицы Маргарита Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Поклонники обрадовались радостной новости, ведь сообщение о концерте значит, что состояние МакSим улучшается, угрозы для ее жизни больше нет.

Напомним, популярная исполнительница попала в автомобильную аварию по дороге в аэропорт. Девушка стремилась скорее попасть в Москву, чтобы успеть на съемки своего нового клипа. Поклонники певицы были шокированы фотографиями, на которых видно, что тело Абросимовой покрыто синяками. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей