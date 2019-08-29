Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Виторган бросил покалеченную любовницу

Виторган бросил покалеченную любовницу
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Артистка повредила ногу, а ее милый друг уехал в Москву

Максим Виторган еще недавно отдыхал с Нино Нинидзе, о его романе с которой говорят давно. На днях актриса, видимо, подвернула ногу, спускаясь по лестнице и теперь передвигается с трудом. Пришлось обращаться к врачам, и те наложили фиксирующую повязку. Тем временем милый друг оставил ее и уже находится в столице. 

Несколько часов назад в сторис было выложено фото, на котором показано, что Нинидзе ходит с тростью. "Теперь нас трое", – подписала она снимок, на котором изображена вытянутая тень актрисы и "палочки-выручалочки", передает Teleprogramma.pro. 

Заметно, что наступать на больную ногу ей тяжело. Однако сидеть актриса не может: сыну нужно постоянное внимание. Нино гуляет с ним, превозмогая боль. Да и на странице выложила довольно эффектный кадр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Поклонники беспокоятся о звезде, желают скорейшего выздоровления. И привычно восхищаются ею: "Вам бы на подиуме блистать и во французских фильмах сниматься", "Редкая", "Одним словом – ИЗУМРУД!!!", "Вы нереальная красотка!"", "Как хороша!", "Невероятная".

А Виторган вернулся в Москву, ведь его ждала работа. "Отдохнул... Бодр, свеж, готов начать движение в сторону усталости и потасканности", – сообщил артист в соцсети, назвав все предстоящие премьеры с его участием.

О своих отношениях ни Максим, ни сама Нино не говорят. Позади у обоих недавние разводы, и, может, поэтому они молчат о личной жизни. Виторган окончательно расстался с женой – телеведущей Ксенией Собчак – в начале июня. Нинидзе ушла от мужа – актера Кирилла Плетнева – тоже в начале лета.

Слухи о романе актера с певицей набирают обороты с той самой минуты, когда они впервые открыто вышли в свет вместе. Еще раньше Максим намекнул на роман с Нино.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России поставили три условия для отмены санкций

Коломойский придумал фантастический сценарий по возвращению Донбасса под крыло Киева

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей