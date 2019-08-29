Виторган бросил покалеченную любовницу

Артистка повредила ногу, а ее милый друг уехал в Москву

Максим Виторган еще недавно отдыхал с Нино Нинидзе, о его романе с которой говорят давно. На днях актриса, видимо, подвернула ногу, спускаясь по лестнице и теперь передвигается с трудом. Пришлось обращаться к врачам, и те наложили фиксирующую повязку. Тем временем милый друг оставил ее и уже находится в столице.

Несколько часов назад в сторис было выложено фото, на котором показано, что Нинидзе ходит с тростью. "Теперь нас трое", – подписала она снимок, на котором изображена вытянутая тень актрисы и "палочки-выручалочки", передает Teleprogramma.pro.

Заметно, что наступать на больную ногу ей тяжело. Однако сидеть актриса не может: сыну нужно постоянное внимание. Нино гуляет с ним, превозмогая боль. Да и на странице выложила довольно эффектный кадр.

Поклонники беспокоятся о звезде, желают скорейшего выздоровления. И привычно восхищаются ею: "Вам бы на подиуме блистать и во французских фильмах сниматься", "Редкая", "Одним словом – ИЗУМРУД!!!", "Вы нереальная красотка!"", "Как хороша!", "Невероятная".

А Виторган вернулся в Москву, ведь его ждала работа. "Отдохнул... Бодр, свеж, готов начать движение в сторону усталости и потасканности", – сообщил артист в соцсети, назвав все предстоящие премьеры с его участием.

О своих отношениях ни Максим, ни сама Нино не говорят. Позади у обоих недавние разводы, и, может, поэтому они молчат о личной жизни. Виторган окончательно расстался с женой – телеведущей Ксенией Собчак – в начале июня. Нинидзе ушла от мужа – актера Кирилла Плетнева – тоже в начале лета.

Слухи о романе актера с певицей набирают обороты с той самой минуты, когда они впервые открыто вышли в свет вместе. Еще раньше Максим намекнул на роман с Нино.