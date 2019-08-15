"Обопьюсь": Виторган задумался о старости

Бывший супруг Ксении Собчак поделился мыслями о будущем

Многодетный отец Максим Виторган сфотографировался со всеми своими детьми – Полиной, Даниилом и малышом Платоном.

"Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...", -

написал артист на свей страничке в Instagram, намекая на то, что в преклонные годы трое отпрысков будут подавать ему пресловутый "стакан воды".

Подписчики оценили юмор актера и посоветовали ему не останавливаться на достигнутом:

"Это же хорошо", "Максим, у Вас очень красивые детки получаются не останавливайтесь", "Уверена, что на троих вы не остановитесь)))) и это здорово", "Вот подвезло Вам и обопьетесь и дай бог с внуками нагуляетесь", "Вот оно– счастье!", "Обожаю Ваш юмор", "Да ладно, три стакана в день, не страшно-)))".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.