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"Обопьюсь": Виторган задумался о старости

Максим Виторган. Фото:instagram.com/mvitorgan
Бывший супруг Ксении Собчак поделился мыслями о будущем

Многодетный отец Максим Виторган сфотографировался со всеми своими детьми – Полиной, Даниилом и малышом Платоном.

"Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...", - 

написал артист на свей страничке в Instagram, намекая на то, что в преклонные годы трое отпрысков будут подавать ему пресловутый "стакан воды".

Подписчики оценили юмор актера и посоветовали ему не останавливаться на достигнутом:

"Это же хорошо", "Максим, у Вас очень красивые детки получаются не останавливайтесь", "Уверена, что на троих вы не остановитесь)))) и это здорово", "Вот подвезло Вам и обопьетесь и дай бог с внуками нагуляетесь", "Вот оно– счастье!", "Обожаю Ваш юмор", "Да ладно, три стакана в день, не страшно-)))".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.  


  

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Валентина МАЙОРОВА
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