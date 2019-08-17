Уехавший из России Виторган потерял все

С бывшим супругом Ксении Собчак случилась крупная неприятность

Отдыхающий на Кипре с детьми и молодой возлюбленной Максим Виторган поделился своей бедой с поклонниками.

Артист горестно признался подписчикам в собственной недальновидности. По его словам, он всегда советовал отпрыскам не хранить все наличные и карты в одном месте, однако сам напрочь забыл об этом, сложив все в один кошелек. Которого и лишился, вкусно поужинав в ресторане.

"По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелёк, в котором было всё – и все деньги, и все карты", – рассказал он на своей странице в Instagram.

Несмотря на неприятность, Виторган не упустил случая потроллить злопыхателей, ехидно сообщив подробности роскошного пиршества.

"Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу , что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова ( ну ещё "устрицы" и "пармезан", конечно) прекрасный раздражитель", – отметил он.

Между тем утраченная вместе с кошельком сумма была весьма внушительной.

"сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было всё",

– добавил Максим.

Однако судя по иронии Виторгана, отдых с молодой актрисой Нино Нинидзе и наследниками это происшествие нисколько не омрачило. Ранее артист показал фото всех своих детей, шутливо отметив, что в старости "обопьется".