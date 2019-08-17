Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уехавший из России Виторган потерял все

Уехавший из России Виторган потерял все
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
С бывшим супругом Ксении Собчак случилась крупная неприятность

Отдыхающий на Кипре с детьми и молодой возлюбленной Максим Виторган поделился своей бедой с поклонниками.

Артист горестно признался подписчикам в собственной недальновидности. По его словам, он всегда советовал отпрыскам не хранить все наличные и карты в одном месте, однако сам напрочь забыл об этом, сложив все в один кошелек. Которого и лишился, вкусно поужинав в ресторане.

"По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелёк, в котором было всё – и все деньги, и все карты", – рассказал он на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Несмотря на неприятность, Виторган не упустил случая потроллить злопыхателей, ехидно сообщив подробности роскошного пиршества.

"Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу , что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова ( ну ещё "устрицы" и "пармезан", конечно) прекрасный раздражитель", – отметил он.

Между тем утраченная вместе с кошельком сумма была весьма внушительной.

"сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было всё",

– добавил Максим.

Однако судя по иронии Виторгана, отдых с молодой актрисой Нино Нинидзе и наследниками это происшествие нисколько не омрачило. Ранее артист показал фото всех своих детей, шутливо отметив, что в старости "обопьется".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Медведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина

Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах

От Макрона потребовали обогнать Трампа и снова связать Россию с Европой

Времени у французов остается все меньше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей