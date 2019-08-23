Теледиву заподозрили в неудовлетворенности

Ксения стала объектом для скабрезных насмешек.

Фигуру несостоявшегося президента России в экстравагантном купальнике тщательно изучили в Сети. Собчак выложила фото, где позирует, сидя на траве и раздвинув ноги. Для снимка она выбрала купальник с леопардовым принтом.

"Леопард выходит на охоту!)" – написала "хищница".

Некоторые пользователи увидели в этом сексуальный подтекст.

"Блин, леопард это же принт сексуальной неудовлетворенности",

– авторитетно заявил один из комментаторов.

Другие также оставили ехидные замечания по поводу фигуры Собчак. Кто-то отметил, что ягодицы Ксении не в идеальной форме, остальные решили, что округлившееся, по их мнению, тело звезды говорит об интересном положении (орфография и пунктуация сохранены).

"Тебе идёт леопард и травка под попой", "Лучше бы не тити, а попу подкорректировала. Президента всея Руси", "За мной охотишься? Наела за лето сочные бочка Можно откусить", "Влюблённый леопард – уже не хищник !" "Зрелая женщина под 40 пытается молодиться. Смешно и нелепо", "Травка не шикотит?))" "Ксения в положении ура!!! Это очевидно!" - написали подписчики.

Слухи о беременности Собчак разгорелись с новой силой после прошедшей в СМИ информации о ее скорой свадьбе с Константином Богомоловым.