"Непотребная женщина": Собчак повиляла бедрами

Медиадива развлекается в перерывах между работой

Ксения Собчак находится в Сочи, куда прилетала по делам, вероятно, на фестиваль "Новая волна". Несмотря на загруженный график, телеведущая успевает радовать поклонников новыми постами в Instagram. Свежее видео, на котором звезда крутит "пятой точкой", привело фанатов в полный восторг.

"Куда еще зайти в Сочи между работой? Только Боско,только хардкор)",

– подписала ролик Собчак.

На кадрах знаменитость в сексуальном полупрозрачном черном платье грациозно идет к дверям магазина, у которых встречает поклонников. Собчак с радостью согласилась сделать селфи с фанатами, что понравилось ее подписчикам. Впрочем, эротичные движения звезды интернет-пользователи обсуждали куда активнее.

"Как пошла, как пошла", "Как Ты так круто научилась вилять задницей?", "Огонёк дамочка", "Хороша Ксения", "Какая же ты классная", "Ксения, Вы потрясающе выглядите!", "Ксения, вы просто шикарная!!!! И людям не отказали в фото, только восторг от видео", – отметили поклонники.

А недоброжелатели пришли к выводу, что Собчак вела себя непристойно и показывать такое публике не стоило. Злопыхатели также отметили, что телеведущая, по их мнению, далеко не красотка.

"И задом виляла как "непотребная женщина", "Такое ощущение, что Ксюха кому-то что-то доказывает, хочется сказать успокойся...", "Ну не вышли вы ни фигурой ни лицом чтоб быть моделью. Да и старовата", "Походняк как у лошади", - заявили они.