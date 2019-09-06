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Максим Виторган дал понять, что его возлюбленная поселилась с ним под одной крышей. Он выложил в сторис Instagram фото, на котором показаны двое, похожие на самого актера и его нынешнюю даму сердца и коллегу – Нино Нинидзе.
"Проспали", – написал бывший муж Ксении Собчак на кадре. На головах у показанных там людей капюшоны, наполовину закрывающие их лица.
Однако подписчики решили, что Нино перебралась к Максиму и они спят на одной кровати. Поклонницы обратились к актеру. Одна дама сообщила, что, как показали карты, в его "жизни произойдут перемены, скоро". Другая напомнила ему о бывшей жене. "Максим, может это и к лучшему! А то бы бросились спасать бывшую из лап извращенца", – отметила она.
На днях Нинидзе сообщила, что ей с трехлетним сыном стало негде жить и срочно нужна квартира. Многие тогда удивились, почему она не обратилась к Виторгану, у которого после развода остались две квартиры в Москве. Похоже, что артистка так и сделала.
Тем временем стало известно, что Ксения Собчак 13 сентября станет женой режиссера Константина Богомолова. Свадьба будет скорой, так как телеведущая беременна, и роскошной.
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